Ramo 1. bölümden çarpıcı fragman! Ramo dizisi nerede çekiliyor? İşte Ramo konusu ve oyuncuları

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı dizi, izleyicileri Adana Taşköprü’ye götürecek. Aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk temalarının işlendiği ‘Ramo’ çok konuşulacak. Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, gerçek olaylardan esinlenilerek yaratılan ‘Ramo’ için geri sayım sona erdi. BKM’nin Show TV için hazırladığı ve Murat Yıldırım’ı tam 4 yılın ardından dizi setlerine döndüren yapım, yılın en iddialı işlerinden biri olarak ilk bölümüyle 14 Ocak Salı akşamı saat 20.00’da Show TV ekranlarına gelecek. Yıldırım’la birlikte Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncuları buluşturan dizinin çekimleri Adana’da gerçekleşiyor. Ramo (Murat Yıldırım) Kanla değil sevgiyle bağlanan sımsıcak bir ailenin gözü kara lideri. Zeki, iş bitirici, kendine has yöntemleri olan biri. Düşmanlarına karşı acımasız, sevdiklerine ve mazlum insanlara karşı merhametli, fedakar bir adam. Geçmişi bir zırh gibi kuşanan Ramo’nun, ailesi için yapamayacağı şey yoktur. Fakat sevdiklerini korumak için aldığı kararlar hem kendini hem de ailesini büyük bir savaşa sürükleyecektir. Bu sırada aşka da sürüklenecektir.

Sibel (Esra Bilgiç) Yeraltı dünyasının patronu Cengiz’in (Kerem Atabeyoğlu) kızı. Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur ve güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel’in hayatını kökten değiştirir. Kim dost, kim düşman ayırt edemez. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır: Aşk mı, nefret mi? Hasan (İlker Aksum) Ramo’nun ağabeyi. Saf, temiz, deli dolu bir adam. Hırslarından arınmış, eşiyle ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor. Ailesi için kendini ateşe atmaktan çekinmeyen biri. Ramo’yu her daim destekleyip onun yanında duracak olan insanlardan. Yavuz (Yiğit Özşener) İstanbul’daki babaların babası Cihangir Bey’in özel danışmanı, sağ kolu. Oldukça akıllı, ihtiyatlı bir adam. Adana’daki rekabet ortamı kızışıp sevkiyatlar sekteye uğrayınca Adana’ya gönderilir. Ramo’yu ve ailesini daha yakından tanır ve onlarla arasında özel bir bağ oluşur. Ancak karanlık geçmişi ve hizmet ettiği adam peşini bir türlü bırakmayacaktır. Boz (Görkem Sevindik)

Ramo’nun mahalleden en yakın arkadaşı, sırdaşı, yoldaşı… Çocukken başına gelen bir felaket yüzünden anasız babasız kalır. Ona Ramo’nun ailesi sahip çıkar. Bu yüzden kardeş gibi büyürler. Bileği kadar kuvvetli olan öfkesi, herkesin kaderini değiştirecek bir yumruk atmasına sebep olur. Ve atılan o yumruk, yıllar önce olduğu gibi yine en çok kendisini yaralar! Fidan (İdil Fırat) Ramo’nun halası. Sözü geçen, hakkaniyetli, akıllı ve bir o kadar da renkli, eğlenceli bir kadın. İnanılmaz sezgileri ve zekasıyla, aile arasındaki dengeyi en iyi sağlayan kişi. Ramo’yla sarsılmaz bir bağ vardır aralarında. Öyle ki konuşmadan anlaşırlar. Anlaşamadığı tek mesele ise aşktır. Geçmişinde nice gönül işleri olan Fidan’ın bu meselede diyeceği çok şey vardır… ve yaşayacağı! RAMO 1. BÖLÜM KONUSU Ramo’nun 14 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek ilk bölümünde Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova’nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır. Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar.