Ramo 33. son bölümde nefes kesen final sahnesi! Sibel'i kurtaran Ramo büyük patron Yıldırım'ı öldürdü!

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 19 Şubat Cuma akşamı 33. bölümüyle ekrana geldi. Ramo'nun son bölümünde, Serdengeçtiler'in mekanına toplanan Ramo sevindirici haberi paylaştı. Sibel'in yaşadığı ve Mazhar tarafından kaçırıldığını söyleyen Ramo aynı zamanda geri alma planı yapmaya başladı. Sibel'i kendisine getirecek kişinin Yıldırım olduğunu belirten Ramo kararlılığını gösterdi.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo hem mahalleden ayrılacaklarını hem de büyük operasyonu başlatacaklarının sinyalini verdi. Serdengeçtiler ile operasyon öncesi konuşan Ramo burada hem Sarraf'ı unutmadığını gösterdi hem de Serdengeçtilere planı anlattı. Ramo'nun cesaretlendirici konuşması sonrası harekete geçmeye başladı.



Sibel'in Mazhar'ın evinde olduğunu öğrenen Ramo burada kendisini görmenin bir yolunu buldu. Sibel'e radyo aracılığıyla mesaj gönderen Ramo hem mesajını yerine ulaştırdı hem de Neşet Ertaş'ın Neredesin Sen türküsünü Sibel için istedi.

Mazhar'ın Cemil'i öldürme planına uymayan Ramo tüm dengeleri değiştirecek hamleyi yapmış oldu. Cemil'in kardeşi Fiko'nun mekanını basarken tüm düzenin bozulmasını önleyen kişi Ramo oldu. Ramo büyük patron Yıldırım'dan İstanbul'u istedi.

