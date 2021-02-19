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Ramo 33. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arıza'dan ayrılan Burak Demir Ramo dizisine katıldı! İşte yeni rolü

19.02.2021 01:46 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun merakla beklenen 33. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ramo'nun "Bu gece kavuşacağız..." sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Sibel'i kurtarmak için ne yapacağı büyük merak konusu oluyor. Ramo dizisine, son olarak Arıza'da rol alan ünlü oyuncu Burak Demir de dahil oluyor.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Emre Kınay ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 19 Ocak Cuma akşamı 33. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Son olarak kadrosuna Şerif karakteriyle Emre Kınay'ın dahil olduğu Ramo'ya yeni bir oyuncu daha katılıyor.

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BURAK DEMİR RAMO'DA

Oyuncu Burak Demir, Cemil karakteriyle Ramo'ya konuk oluyor.
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Son olarak Arıza dizisinde rol alan Burak Demir'in 4 bölüm dizide yer alacağı öğrenildi.

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RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo'nun büyük bir planı vardır; Mazhar'ın yerine İstanbul'un patronu olmak. Patronların ise tek amacı vardır; Ramo'ya diz çöktürmek. Oyuna yeni giren Şerif'in her hamlesi Ramo'yu biraz daha zora sokuyordur.

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Ramo'nun harekete geçmesini engelleyen şey ise Sibel'in rehin tutuluyor olmasıdır. Ramo, bir yandan Sibel'in nerede tutulduğunu öğrenmeye çalışacak, diğer yandan da Mazhar'ın yerine geçebilmek için Yıldırım'ı ikna edecek bir planı devreye sokacaktır. Yapacağı en küçük yanlış ailesinin yok olmasına neden olacağından, attığı her adıma dikkat etmek zorundadır.

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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, yarın akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!


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