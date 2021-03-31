Ramo 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo, Doğu'yu kurtarabilecek mi?

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Emre Kınay ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 2 Nisan Cuma akşamı 38. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm fragmanında Ramo'nun "Parayı Silahtar'a teslim ettikten sonra Kaptan'ı arayacağım 'hallettik' diye. Operasyonu Serdengeçtiler'in yaptığı belli olsun" sözleri dikkat çekiyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kasabadaki insanları korumak ve kaybolan paraları bulmak için zamanı kısıtlı olan Ramo, harekete geçti.

Büyük para sevkiyatına pusu kuran ve Cemil'in ölümüne sebep olan maskeli kişinin ise Boran olduğu ortaya çıktı.

Boran, Anar Dadaşov ile anlaşarak saldırıya geçmişti ancak olay sırasında paraları kasabalılara kaptırmıştı. Boran'ı suçüstü yakalayan ve izleri takip eden Ramo, paraları bulmayı başardı.

Serdengeçtilerin akıl hocası Tezer İstanbul'a geldi. Üniversitede hoca olan kimliği ile Tezer Hoca'nın güvenini kazanan Şerif ise Tezer Hoca üzerinden bir tuzak kurarak Sarraf'ı yakaladı.

Şerif'in konuşturmak için alıkoyduğu Sarraf, hiçbir şey söylemedi ve yüzüğündeki zehri içerek kendini feda etti. Doğu'nun annesini bulmak için harekete geçen Sibel ise finalde kendisini hiç beklemediği bir tehlikenin içinde buldu.