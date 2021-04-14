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Ramo dizisi ekrana veda ediyor! İşte Ramo 40. ve final bölümü fragmanı

14.04.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo final yaparak ekrana veda ediyor. Murat Yıldırım'ın Ramo karakterini canlandırdığı dizinin ilk sezonu Adana'da geçmiş, ancak hikaye 2. sezonda İstanbul'a taşınmıştı. Yeni sezonda reytinglerde düşüş yaşayan Ramo için final kararı alındı. Ramo'nun 40. ve final bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Ramo'nun finalinde büyük patronları bitirmek için harekete geçen Ramo, İstanbul'daki mücadelesinde sona yaklaşıyor.

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun heyecanla beklenen final bölümü fragmanı yayınlandı. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ ve Atilla Olgaç gibi oyuncuların başrollerde yer aldığı Ramo 40. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Ramo dizisinin final bölümü 16 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek.

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RAMO'NUN HİKAYESİ ADANA'DA BAŞLAMIŞTI!

Ramo dizisinin ilk sezonu Adana'da çekiliyordu. Ancak koronavirüs salgının Türkiye'de de çıkmasının ardından 2020 Mart ayına çekimler durdurulmuştu. Yeni sezonda ise hikayesi değişen dizi artık İstanbul'da çekilmeye başlamıştı. Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Ramo, reytinglerde Arka Sokaklar ve Kırmızı Oda dizilerinin gerisinde kalmaya başladı. Show TV ise Ramo için final kararı aldı.

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RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şerif'in, Serdengeçtilerin asıl liderini bulmak için kurduğu plan işe yaradı ve Ramo, ifşa oldu. Ramo'yu bayıltıp alıkoyan Şerif, Serdengeçtilerin akıl hocası Tezer'i de öldürdü. Ramo'nun Serdengeçtilerin lideri olduğunu ve uzun bir süredir kendilerine oyun oynadığını öğrenen büyük patronlar, Ramo ve tüm ailesinin ölüm kararını verdi. Ramo ve ailesinin ölüm kararı alındıktan sonra Şerif, en seçkin adamlarını Ramo'nun evine göndererek büyük bir saldırı organize etti. Ramo'nun bütün ailesini katletmek isteyen büyük patronların adamları, yaptıkları baskında Serdengeçtileri ve Şahin'i öldürdü. Şahin'in kaybı üzerine bütün aile büyük bir acı yaşadı. Ramo'yu bulmak için Sibel ve tüm aile harekete geçerken Hasan ile Doğu, Ramo'yu bulabileceklerini düşündükleri iki ayrı mekana baskın düzenledi. Ramo'nun bir fabrikada tutulduğunu düşünen Doğu, gittiği mekanda tuzağa düştü. Doğu'yu bayıltıp, Ramo'nun arabasına bindiren Şerif, Doğu içindeyken arabayı havaya uçurdu.
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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Esen Ali Bilen'in üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ, Atilla Olgaç gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Show TV Ramo dizisi Murat Yıldırım
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