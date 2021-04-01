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Ramo final mi yapacak? Ramo ne zaman ve neden final yapıyor?

01.04.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV’de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Ramo, final kararı ile sevenlerini üzdü. Reytinglerde iyi giden Ramo dizisinin final yapacağı iddia edildi. Final sebebi olarak ise dizinin kanal ile olan 2 yıllık anlaşmasının bitmesi ve sözleşmenin yenilenmemesi öne sürüldü. Ramo dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç yer alıyordu. BKM’nin Show TV için çektiği Ramo’nun bayram öncesi ekranlara veda edeceği öğrenildi.

Ramo final mi yapacak? Ramo ne zaman ve neden final yapıyor?

Show TV’de her Cuma izleyici ile buluşan Ramo dizisinin iki yıllık sözleşmesi yakın zamanda sona eriyor. Sözleşmenin sona ermesi ve yenilenmemesi ile dizi ekranlara veda ediyor. Dizinin bayram öncesine kadar 5 bölüm daha devam edeceği tahmin ediliyor. Ramo dizisi 5 hafta daha her Cuma yeni bölümü ile ekranlara geldikten sonra izleyiciye veda ediyor.

RAMO FİNAL Mİ YAPIYOR?

Adana’da başlayan Ramo dizisi, İstanbul’da son buluyor. İki sezondur devam eden diziye kanal ve yapım tarafından üçüncü sezon onayı verilmedi. Bu sebeple dizi 5 haftalık bölümün ardından sevenlerine veda edecek.

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Ramo dizisi 30 Nisan 2021 tarihinde final bölümü ile son kez izleyici karşısına çıkacak.

2020 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Ramo, bu sezon Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek’in vedası ile büyük bir kayıp yaşamıştı. Diziden ayrılan oyuncuların yerine yenisinin gelmemesi diziyi olumsuz yönde etkiledi. Son olarak ise diziye Emre Kınay dahil olmuştu.

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Ancak dizinin üçüncü sezon onayını alamaması, final kararına sebep oldu. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği Ramo dizisine hem kanal hem de yapım tarafından üçüncü sezon onayı çıkmadı. Buna göre dizi 5 bölüm sonra 30 Nisan 2021 tarihinde veda etme kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ramo dizisi Murat Yıldırım
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