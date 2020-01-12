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  4. Ramo ve Sibel'in aşkla imtihanı başlıyor! Ramo dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte konusu ve oyuncuları

Ramo ve Sibel'in aşkla imtihanı başlıyor! Ramo dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 12.01.2020 21:42 | Son Güncelleme

Yeni sezonda yayına girecek diziler içinde güçlü hikâyesiyle merak uyandıran BKM’nin yeni dizisi ‘Ramo’ 14 Ocak Salı akşamı izleyiciyle buluşuyor. Show TV’de yayınlanmaya başlayacak dizide, efendisine başkaldıran Ramo’nun sıra dışı öyküsü anlatılırken, aynı zamanda tüm bu engellerin arasında filizlenen Ramo ile Sibel’in aşkı, seyirciyi derinden etkileyecek.

Ramo ve Sibel'in aşkla imtihanı başlıyor! Ramo dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte konusu ve oyuncuları

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, Yağız Alp Akaydın’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Ramo’ izleyiciyi soluksuz bir maceraya davet ediyor.

Ramo&Sibel5

Murat Yıldırım’ın, 4 yılın ardından büyük bir heyecan duyarak kabul ettiği Ramo’da Yıldırım’ın yanı sıra; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Ramo&Sibel3

Adana’da çekimleri gerçekleşen dizi; aile, adalet, intikam ve dostluk eksenindeki derin çatışmayı konu edinirken; bu çatışmanın ortasında yeşeren Ramo ve Sibel’in aşkını anlatıyor.

Ramo&Sibel2
Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

RAMO 1. BÖLÜM KONUSU

Ramo’nun 14 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek ilk bölümünde Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova’nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır. Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar.

Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur.

Ramo (2)

Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.

ramo5

Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar.

Ramo (3)

Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel’dir… Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira. Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz’un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder.

Ramo (4)

Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır…

Ramo (5)

Ramo, 14 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle Show TV’de

Ramo (7)

RAMO DİZİSİ OYUNCULAR KİMLER?

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo (4)

RAMO NEREDE ÇEKİLİYOR?

Murat Yıldırım'ın iddialı dizisi Ramo, Adana'daki mahallelerde çekiliyor.

Ramo (5)

Ramo (4)


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