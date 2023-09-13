RAMS Başakşehir, Deniz Türüç’ün sözleşmesini uzattı

Başakşehir, Deniz Türüç ile sözleşme yeniledi. Turuncu-lacivertliler, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Deniz Türüç’ün sözleşmesi, 2026 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana azmi ve sahada özverili mücadelesiyle takdir toplayan Deniz Türüç’e, kulübümüzdeki başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Başakşehir’e 2020-2021 sezonunda transfer olan Deniz Türüç, İstanbul ekibiyle çıktığı 125 maçta 20 gollük katkı sağladı.



