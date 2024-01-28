RAMS Başakşehir Konyaspor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı! 2-0 geriye düştükleri maçı kazandılar

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelirken konuk ekip Başakşehir muhteşem bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

90+2'DE GERİ DÖNDÜLER

Konyaspor, 8 ve 14. dakikalarda Louka Prip'in golleri ile 2-0 öne geçti. Başakşehir'de 67. dakikada penaltıyı gole çeviren Krzysztof Piatek 79 ve 90+2'de yine sahneye çıkarak takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Başakşehir, 30 puana yükseldi. Konyaspor, 21 puanda kaldı.

Başakşehir, bir sonraki haftada sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Konyaspor, ligin gelecek haftasında Rizespor deplasmanına gidecek.





