SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. RAMS Başakşehir Konyaspor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı! 2-0 geriye düştükleri maçı kazandılar

RAMS Başakşehir Konyaspor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı! 2-0 geriye düştükleri maçı kazandılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.01.2024 18:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Başakşehir, Konyaspor ile karşı karşıya gelirken Turuncu-lacivertliler 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelirken konuk ekip Başakşehir muhteşem bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

90+2'DE GERİ DÖNDÜLER

6d5793d38db844a7c345611ca891406e

Konyaspor, 8 ve 14. dakikalarda Louka Prip'in golleri ile 2-0 öne geçti. Başakşehir'de 67. dakikada penaltıyı gole çeviren Krzysztof Piatek 79 ve 90+2'de yine sahneye çıkarak takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Başakşehir, 30 puana yükseldi. Konyaspor, 21 puanda kaldı.

Başakşehir, bir sonraki haftada sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Konyaspor, ligin gelecek haftasında Rizespor deplasmanına gidecek.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ta kötü gidiş sürüyor!Beşiktaş'ta kötü gidiş sürüyor!
Maç değil savaş alanı, yeşil sahalar kana bulandı!Maç değil savaş alanı, yeşil sahalar kana bulandı!
Kayserispor'la anlaşan Burak Yılmaz'ın imza töreninde skandal sözler!Kayserispor'la anlaşan Burak Yılmaz'ın imza töreninde skandal sözler!
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Başakşehir Süper Lig süper li iyet başakşehi
En Çok Okunan Haberler
Yavaş mı Altınok mu? Fark bıçak sırtı ama...

Yavaş mı Altınok mu? Fark bıçak sırtı ama...

Kayserispor'la anlaşan Burak Yılmaz'ın imza töreninde skandal sözler!

Kayserispor'la anlaşan Burak Yılmaz'ın imza töreninde skandal sözler!

Bu halde bulundular! Gören telefona sarıldı, gerçek sonradan anlaşıldı

Bu halde bulundular! Gören telefona sarıldı, gerçek sonradan anlaşıldı

Maç değil savaş alanı, yeşil sahalar kana bulandı!

Maç değil savaş alanı, yeşil sahalar kana bulandı!

Beşiktaş'ta kötü gidiş sürüyor!

Beşiktaş'ta kötü gidiş sürüyor!

Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağlandı

Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağlandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.