Rams Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması! "Luka Milivojevic transferi iptal oldu"

Rams Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu transferlerle ve adı sıkça Başakşehir ile anılan Milivojevic transferi konusunda gelen sorulara cevap verdi.

"3 OYUNCU KADROYA KATMAK İSTİYORUZ"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Emre Belözoğlu, "Hedeflerimiz var, bu hedefler doğrultusunda doğru oyuncular tercih etmeye çalışıyoruz. Arap yarım adasının yüksek bütçelerde oyunculara teklifler yapması, büyük takımların sansasyonel transferler yapması bizi geride kaldı gibi gösterse de doğru işler yapıyoruz. Önümüzde zamanımız var. Transferlerimiz olacaktır. Doğru şekilde takımı güçlendirmek önemli. Transferlerimiz devam edecek, çok oyuncu getirmek yerine en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Beklentimiz en az 2, olabilirse 3 oyuncuyu kadroya katmak. Çok değerli oyuncuları dahil ettik. Fiziksel olarak iyi bir kamp geçirdik. Bu sene haftada 1 maç oynayacağız. En kötü Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Emre Belözoğlu, "Luka Milivojevic'i transfer edeceğiniz iddia edildi. Bu transferde son durum nedir?" sorusuna, "Luka ile gerçekten 15-20 gün içinde görüşme gerçekleştirdik Rakamlar bizi zorlayıcı, elimizden geldiğince yaklaştık, o da gelmek istedi. Sonra Dubai'den teklif geldiğini söyledi. Burada artık oyuncunun kendi tercihi devreye giriyor. Biz o rakamları karşılayamayacağımızı söyledik. Oyuncu Dubai'ye imza atarsa bu süreç kapanmış olacak." yanıtını verdi.

