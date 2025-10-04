SPOR

Rams Park'da dev derbi eşitlikle sona erdi! Sergen Yalçınlı Beşiktaş Galatasaray'ın galibiyet serisine dur dedi...

Süper Lig’in 8.haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Türkiye’nin merakla beklediği dev derbide kazanan çıkmazken, kırmızı kart ve goller futbolseverlere harika bir maç izletti. Karşılaşmada goller Tammy Abraham ve İlkay Gündoğan'dan gelirken, Davinson Sanchez de kırmızı kart gördü.

Burak Kavuncu
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’in yenilgisiz lideri Galatasaray ile Sergen Yalçın’la son dönemde performansını arttıran Beşiktaş Rams Park’da karşı karşıya geldi. Gecenin maçında iki takım arasında kazanan çıkmazken, goller Tammy Abraham ve İlkay Gündoğan'dan geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında Davinson Sanchez, son adam pozisyonunda olan Rafa Silva'ya faul yaparak kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. İşte maçın özeti..

MAÇ HIZLI BAŞLADI! VE GOL GELDİ…

Rams Park da dev derbi eşitlikle sona erdi! Sergen Yalçınlı Beşiktaş Galatasaray ın galibiyet serisine dur dedi... 1

Süper Lig lideri Galatasaray maça daha çok topla oynayarak başlasa da bunu hücumda gösterdiği ataklarda gösteremedi. Deplasman takımı Beşiktaş’ın hızlı hücumlarla sarı kırmızılıların kalesini tehdit ettiği karşılaşmanın ilk yarısının henüz 12.dakikasında Tammy Abraham sahneye çıktı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Orkun Kökçü sert bir vuruşla kaleyi hedefledi. Kaleci Uğurcan Çakır’ın müdahalesinde top Abraham’ın önüne düştü ve yıldız oyuncu topu ağlara gönderdi.

EN FORMDA İSİMDİ! SAKATLANDI…

Rams Park da dev derbi eşitlikle sona erdi! Sergen Yalçınlı Beşiktaş Galatasaray ın galibiyet serisine dur dedi... 2

Galatasaray’ın Monaco’dan transfer ettiği yıldız oyuncu Wilfried Singo, dakikalar 19’u gösterirken sağ kanattan topla hızlandığı sırada arka adalesini tuttu. Acı içinde kendini yere bırakan yıldız oyuncu Okan Buruk tarafından daha sonra oyundan alındı. Yerine Macar oyuncu Sallai girdi.

KIRMIZI KART!

Rams Park da dev derbi eşitlikle sona erdi! Sergen Yalçınlı Beşiktaş Galatasaray ın galibiyet serisine dur dedi... 3

Kalesinde gördüğü gol ve rakip yarı alanda istediği performansı gösteremeyen Galatasaray’da stres seviyesi dakikalar geçtikçe arttı. Dakikalar 34’ü gösterdiğinde savunma arkasına atılan topta Rafa Silva topu düzgün bir şekilde sürdü ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Tam vuruş yapacağı anda rakibine dokunan Davinson Sanchez hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

GERGİNLİK ÇIKTI!

Rams Park da dev derbi eşitlikle sona erdi! Sergen Yalçınlı Beşiktaş Galatasaray ın galibiyet serisine dur dedi... 4

Maçın 40.dakikasında taç çizgisi kenarında Emirhan Topçu ile Victor Osimhen ikili mücadelede karşılaştı. Rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalan Osimhen, hakemden faul kararı bekledi ama karar faul olmayınca, sinirlendi. Yıldız oyuncu Beşiktaşlı Emirhan Topçu ile karşılıklı diyalog sonrası birbirine girse de oyuncuların araya girmesiyle gerginlik son buldu. Hakem Yasin Kol iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

GALATASARAY EŞİTLİĞİ YAKALADI!

Rams Park da dev derbi eşitlikle sona erdi! Sergen Yalçınlı Beşiktaş Galatasaray ın galibiyet serisine dur dedi... 5

Galatasaray dakikalar 55’i gösterdiğinde rakip yarı alanda önde baskı yaptı. Beşiktaş’ın yeni transferi Wilfried Ndidi’ye yakın baskı yapan sarı kırmızılılar topu çaldı ve İlkay Gündoğan’ı gördü. İlkay Gündoğan da topu iyi kontrol etti ve Mert Günok’u avladı. Skor 1-1’e geldi.

VE MAÇ BU SKORLA SONA ERDİ!

Rams Park da dev derbi eşitlikle sona erdi! Sergen Yalçınlı Beşiktaş Galatasaray ın galibiyet serisine dur dedi... 6

Süper Lig'de 7 maçtır galip gelen Galatasaray, Beşiktaş maçından 1-1'lik skorla ayrılmasının ardından bu serisini kaybetti. Deplasman takımı Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın ile birlikte gelen pozitif hava bu maçta da bozulmadı. Kartal öne geçtiği karşılaşmada Rams Park'da İlkay Gündoğan'dan yediği golle beraberliğe razı oldu.

Anahtar Kelimeler:
Derbi beşiktaş galatasaray
