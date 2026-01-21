SPOR

RAMS Park'ta Icardi krizi! Maç biter bitmez stadı terk etti

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. Kritik maçta süre alamayan Arjantinli süperstar, bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasının yolunu tuttu ve takım arkadaşlarını beklemeden stadyumdan ayrıldı. Icardi'nin moralsiz halleri ve sessizliği, geceye damga vurdu.

Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Atletico Madrid'i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Mauro Icardi, yedek kulübesinde başladığı maçı süre alamadan tamamladı. Victor Osimhen'in Afrika Kupası'ndan dönmesiyle formayı Nijeryalı golcüye kaptıran Icardi, bu durumdan hiç memnun kalmadı.

HERKESTEN ÖNCE ÇIKTI

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Icardi'nin, takım arkadaşlarını beklemeden hızlı adımlarla stadyumu terk ettiği görüldü. Oldukça üzgün ve düşünceli olduğu gözlenen 32 yaşındaki yıldız, kendisine seslenen basın mensuplarına da herhangi bir tepki vermedi ve soruları yanıtsız bıraktı.

FORMA REKABETİ KIZIŞTI

Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan ve 10 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Icardi'nin, Osimhen'in dönüşüyle birlikte forma savaşında nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusu oldu. Arjantinli golcünün bu tavrı, "Galatasaray'da forvet krizi mi var?" sorularını da beraberinde getirdi.

