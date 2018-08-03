Michigan Üniversitesi profesörü ve İşlevsel Gastrointestinal Hastalıklar Uluslararası Vakfı danışmanı Dr. William Chey, biriyle randevunuz olduğunda uzak durmanız gereken yiyecekleri sizler için sıralıyor...

Randevunuz varsa eğer buna dikkat! Seksten önce kesinlikle yememeniz gerekenler

Bu akşam için özel bir buluşmanız var ise neyi ne zaman ve nasıl yediğiniz çok önemli.

1 / 8 Simit Çoğu insan buğdayı sindirmekte zorlanır. Özellikle simitle beraber tüketilen işlenmiş yiyecekler veya krem peynir bu sindirim sorununu ikiye katlayacaktır. Üzerindeki susamlar da cabası :) Malum, dişlerde yoğun etki bırakabilir...

2 / 8 Sosis veya pastırma Yağ oranı yüksek olan pastırma mide ekşimesine ve glisemik indeks problemlerine yol açar. Özellikle kahvaltıda tüketmekten kaçının.

3 / 8 Sert kahve Aroması ve yoğunluğu fazla olan kahveler gerginşik yaratır ve mide sorunları yaratabilir. Kimse bu evrede gergin olmak istemez, değil mi?

4 / 8 Kırmızı et Haberiniz olsun, kırmızı et kötü gaz çıkarımını tetikler çünkü bağırsakta üretilen kimyasallar kırmızı ete bağlı olarak çok daha kötü kokulu gaz çıkarımına neden olur.Gereğinden fazla et yediğimizde et mayalanmak için doğrudan bağırsaklara gider ve burada bazı pis atıklar oluşur.

5 / 8 Coleslaw Coleslaw salatası diyoruz ama burada kastedilen şey beyaz lahana. Kokusu malum... İşte aynı bu koku besin sindirim sistemine ulaştığında mayalanarak gaz olarak da çıkıyor. Bu salatanın içinde yoğun bir şekilde mayonez var. Mayonez ise sindirimi oldukça zorlandırıyor.

6 / 8 Patates kızartması Aslında buradaki problem patateste değil kızartma yağında. Kızartma yağı da zor sindirilen bir diğer gıdadır. Kızartma yedikten sonra kendinizi çok daha tok hissedeceğiniz için bu size aşırı rahatsızlık ve gerginlik verecektir.

7 / 8 Pizza Pizza hamuru birçok insanda şişkinlik ve gaza neden olur. Sadece hamur değil içinde bulunan peynir, işlenmiş gıdalar ve yağ midenizi alt üst etmeye yeter de artar! Gecenizi kötü bitirmek istemiyorsanız pizzadan uzak durun.