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  4. Rangers'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı!

Rangers'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.03.2025 11:17
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Avrupa'daki tek temsilcimiz konumunda bulunan Fenerbahçe son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup olurken alınan bu sonuç şok etkisi yaratmıştı. Karşılaşmanın ardından tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun soyunma odasında oyuncularına yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte detaylar...

Rangers'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Rangers’a 3-1 mağlup olurken, tur şansını zora soktu.

Turnuvada daha önce üç kez finale yükselmiş ve iki kez şampiyonluk yaşamış olan teknik direktör Mourinho, karşılaşmanın ardından turdan vazgeçmediğini gösterdi.

Portekizli hoca, takımın kötü bir performans sergilediğini ve bu yenilgiyi hak ettiğini, soyunma odasında oyuncularına açıkça ifade etti; ancak her şeyin henüz sona ermediğini vurgulayarak, rövanş maçı öncesi takıma moral verdi.

İŞTE SOYUNMA ODASI KONUŞMASI

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Jose Mourinho, alınan mağlubiyet sonrası soyunma odasında şunları söyledi: "Son derece zayıf bir oyun sergiledik. Bu yenilgiyi hak ettik. Ama önümüzde bir maç, bir 90 dakika daha var. Onlar bizi kendi sahamızda nasıl alt ettiyse, biz de onların sahasında aynısını yapabiliriz. Biz daha üstün ve yetkin bir ekibiz. Her şey bizim kontrolümüzde.

"BAŞINIZI KALDIRIN"

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Başınızı kaldırın, henüz hiçbir şey bitmiş değil. Bu turu geçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. O maça hazırlanmak için de yeterince zamanımız var." Oyuncular da bir araya gelerek birbirlerine turu geçme sözü verdi.

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