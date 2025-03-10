Rangers cephesi tedirgin! Rövanş maçı öncesi olay sözler

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers eşleşmişti. Kadıköy'de oynanan ilk maç, Rangers'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

"ÇOK FAZLA GÜRÜLTÜ ÇIKARDILAR"

Bu skorla büyük avantaj elde eden İskoç ekibinin sağ beki James Tavernier, kritik rövanş öncesi The Sun'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki futbolcu, "İstanbul'da Fenerbahçe taraftarları stadyumda çok fazla gürültü çıkardı. Ibrox'taki rövanşta tüm taraftarlarımıza ihtiyacımız olacak. Sonrasında sıra performansımıza gelecek. Taraftarları keyif aldıkları ve gurur duydukları bir performans sergileyerek arkamıza almalıyız. Ibrox'un ne kadar gürültülü olabileceğini biliyoruz ve bunu bir avantaj olarak kullanmalıyız. Perşembe günkü oyunumuzu stadımızda görseler gurur duyarlardı" dedi.

"JOSE'NİN PLANI BAMBAŞKA OLACAK"

James Tavernier, "İlk maçı 3-1 kazanarak çok önemli bir avantaj elde ettik ve hafta sonu maçımız olmadığı için dinlenme fırsatı da elde ettik. Ancak Jose, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Bu yüzden ikinci maçta bambaşka bir oyun planı ortaya koyacağından eminim" ifadelerini kullandı.