Rangers - Slavia Prag maçındaki ırkçılığa UEFA'dan ağır ceza

Rangers ve Slavia Prag arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan mücadelede Çekya temsilcisinde forma giyen Ondrej Kudela'nın ırkçılık yaptığına karar verildi.

Kurul, Kudela'ya 10 maç ceza verirken maç sonunda tünelde rakibiyle tartışan Glen Kamara'ya da 3 maç ceza çıktı.

Maç sırasında Kudela'nın Kamara'nın kulağına bir şeyler fısıldadığı görülürken daha sonra iki taraf arasında bir gerginlik yaşanmıştı.

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın maç sonunda futbolcusu Kamara'nın ırkçı saldırıya maruz kaldığını söylemesinin ardından UEFA, konu hakkında tarafların yargılanacağını duyurmuştu. Slavia Prag Kulübü ve Kudela ise ırkçılık iddialarını reddetmişti.

Daha önce UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilip, bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Constantin Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası vermişti.

