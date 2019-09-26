Rap müziğine yeni soluk: Jerry Rey!

Şarkısının ismiyle ,tarzıyla, şarkı sözleriyle dikkatleri çeken rap dünyasının yeni ismi, Jerry Key Kınay Production etiketiyle ‘’ Odessa’da 2 Gece’’ şarkısını yayınladı. Platformlarda yayına giren şarkı, ismiyle dikkatleri üzerine çekerken dinleyicilerden de tam not alıyor.

BEŞİKTAŞ CAMİASINA İTAFTA BULUNDU

İlk tekli çalışmasıyla iddialı yükselişini devam ettiren Jerry Key, ‘’ Odessa’da 2 Gece ‘’ isimli şarkısını oturduğu semtine olan aşkı sebebiyle yaşadığı ortama ithafen yaptığını ifade etti. Hedefinin Türkiye’ye şarkı söyleyen bir isim olmak olduğunu belirten sanatçı, ilk şarkısını Beşiktaş’ın incisi Beşiktaş JK ruhuna armağan etti.

BAŞKA DİLLERDE DE ŞARKILAR YAPACAK

Birçok dilde şarkılar yapabilen başarılı rap sanatçısı , ilk tekli çalışmasından sonra İngilizce İspanyolca Almanca ve Fransızca dillerinde şarkılar yaparak Türkçe ile harmanlanmış yeni müzikleri sevenleriyle buluşturacağını ifade etti. Albüm hazırlıklarına şimdiden başlayan Jerry Key , yine tarzını konuşturacak.

