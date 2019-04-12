Rap'te Ahiyan rüzgarı! 3 video klip aynı anda yayında!

Türkçe sözlü Rap müziğe “Basemode Records” ve “Sony Music” etiketiyle yepyeni, genç bir isim daha ekleniyor.
Müziğini Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği gibi Anadolu’daki diğer etnik kökenli tüm müzik kültürlerinin temelde olduğu, Hip – Hop, R&B, Soul ve Arabesk gibi bir çok müzik tarzının birleşiminden oluştuğuna inanan Ahiyan, 3 şarkılık “Tersine” isimli EP’siyle müzikseverleri Türkçe Rap’te farklı bir yolculuğuna çıkartmaya hazırlanıyor.
Sözlerin Ahiyan’a ait olduğu, alytapılarda ise Da Poet’in imzasının bulunduğu Tersine, Sabır Taşı ve Yaşamanın da Zararı Var isimli şarkıların mix – mastering’i ise Buğra Kunt tarafından Studio BK’da yapıldı.
EP’de yer alan 3 şarkının, Eray Helvacıoğlu yönetmenliğinde çekilen 3 farklı video klibini aynı anda yayınlayarak izleyicilerin karşısına çıkan Ahiyan, şimdi Basemode Records YouTube kanalında sizlere buluşmayı bekliyor!
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