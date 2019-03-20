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Rapçi Ceza sosyal medyanın gündemde! İşte açıklaması

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 20.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

13. kez düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'da konuk olarak podyumda yürüyen ünlü rapçi Ceza, defilede yaptığı harekete açıklık getirdi.

Rapçi Ceza sosyal medyanın gündemde! İşte açıklaması

Ünlü rapçi Ceza, bu yıl 13. kez düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un podyumunda konuk olarak yürüdü.

Burada yaptığı işaret Yeni Zelanda'daki terör olayındaki teröristin yaptığı işarete benzetilen Ceza, barış yanlısı olduğunu ve bu işaretin yanlış anlaşıldığını açıkladı.

Ceza sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"Bugün konuk olarak katıldığım defilede yaptığım bu hareket basın tarafından terör destekçisi olduğum yönünde anlaşılmış ve o yöne çekilmeye çalışılmıştır. Bu konuda çıkacak olası haberlerle ilgili resmi olarak buradan ilk ve son kez açıklamak istedim.

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Bugüne kadar şarkılarımda, konserlerimde hep barış yanlısı oldum. Yıllardır dinleyen, takip eden herkes bunu bilir. Başka bir anlam aramamak gerekir.

Gerçeği yansıtmayan söylem ve haberlere adımın karıştırılması durumunda hukuki yollara başvurma hakkımı saklı tutacağım."

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