Rapçi Coolio hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçının ölüm haberi ülkesi ABD'de geniş yankı uyandırdı. Jarez Posey'nin açıklaması sonrası birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Rapçi Coolio kimdir? Coolio neden öldü?

COOLİO KİMDİR?

Coolio 1 Ağustos 1963 yılında Compton, Kaliforniya, ABD'de dünyaya geldi. Gerçek adı Artis Leon Ivey'dir.

Rap müzik şarkıcısı olan Coolio oyunculuk da yapmıştır. Grammy Ödüllü şarkıcı, 1994 yılında satışa sunduğu "Fantastic Voyage" adlı teklisiyle adından söz ettirmiştir.

Sonraki sene yayımlanan ve Sakıncalı Düşünceler filminin müziklerine de dahil edilen "Gangsta's Paradise" adlı şarkı ise Amerikan müzik listesinde bir numaraya kadar yükseldi.

COOLİO NEDEN ÖLDÜ?

Coolio bir arkadaşının evinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Şarkıcının ölüm sebebi açıklanmadı. Fakat Posey ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlilerinin ani kalp yetmezliği olduğuna inandığını ifade etti.

COOLİO KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Coolio 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

COOLİO'NUN ALBÜMLERİ NELERDİR?

It Takes a Thief (1994)

Gangsta's Paradise (1995)

My Soul (1997)

Coolio.com (2001) (Japonya için sınırlı basım)

El Cool Magnifico (2002)

The Return of the Gangsta (2006)

Steal Hear (2008)

From The Bottom 2 The Top (2009)

COOLİO'NUN OYNADIĞI FİLMLER

Batman & Robin (1997)

The Nanny - The TV Series Episode: Homie Work (1998)

On the Line (1998)

Tyrone AKA The Bad Trip (1999)

Submerged (2000)

Shriek If You Know What I Did Last Friday the Thirteenth (2000)

China Strike Force

Dope Case Pending (2000)

Get Over It (2001)

Stealing Candy (2002)

Move (2002)

Daredevil - Director's Cut (2003)

Leprechaun: In the Hood (2003)

Tapped Out (2003)

Pterodactyl (2003)

Gang Warz (2006)

Grad Night (2006)

Chinaman's Chance (2008)

Futurama (2008)