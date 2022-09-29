Rapçi Coolio hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçının ölüm haberi ülkesi ABD'de geniş yankı uyandırdı. Jarez Posey'nin açıklaması sonrası birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Rapçi Coolio kimdir? Coolio neden öldü?
Coolio 1 Ağustos 1963 yılında Compton, Kaliforniya, ABD'de dünyaya geldi. Gerçek adı Artis Leon Ivey'dir.
Rap müzik şarkıcısı olan Coolio oyunculuk da yapmıştır. Grammy Ödüllü şarkıcı, 1994 yılında satışa sunduğu "Fantastic Voyage" adlı teklisiyle adından söz ettirmiştir.
Sonraki sene yayımlanan ve Sakıncalı Düşünceler filminin müziklerine de dahil edilen "Gangsta's Paradise" adlı şarkı ise Amerikan müzik listesinde bir numaraya kadar yükseldi.
Coolio bir arkadaşının evinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Şarkıcının ölüm sebebi açıklanmadı. Fakat Posey ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlilerinin ani kalp yetmezliği olduğuna inandığını ifade etti.
Coolio 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.
It Takes a Thief (1994)
Gangsta's Paradise (1995)
My Soul (1997)
Coolio.com (2001) (Japonya için sınırlı basım)
El Cool Magnifico (2002)
The Return of the Gangsta (2006)
Steal Hear (2008)
From The Bottom 2 The Top (2009)
Batman & Robin (1997)
The Nanny - The TV Series Episode: Homie Work (1998)
On the Line (1998)
Tyrone AKA The Bad Trip (1999)
Submerged (2000)
Shriek If You Know What I Did Last Friday the Thirteenth (2000)
China Strike Force
Dope Case Pending (2000)
Get Over It (2001)
Stealing Candy (2002)
Move (2002)
Daredevil - Director's Cut (2003)
Leprechaun: In the Hood (2003)
Tapped Out (2003)
Pterodactyl (2003)
Gang Warz (2006)
Grad Night (2006)
Chinaman's Chance (2008)
Futurama (2008)
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