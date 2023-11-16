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Rapçi Murda’ya ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme’ suçundan beraat

16.11.2023 13:32 | Son Güncelleme:
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Hadise ile samimi pozlarıyla tanınan Murda lakabıyla tanınan rapçi Önder Doğan'ın, şarkılarında uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesiyle açılan davada son karar çıktı.

Hollanda doğumlu Murda lakabıyla tanınan rapçi Önder Doğan hakkında "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan ifadeler yüzünden soruşturma açmıştı.

Bahsi geçen şarkılarda yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ya da uyarıcı madde kullanımına özendirme gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası uygulanması kararı alınmıştı. Açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murda, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Murda'nın karara itiraz etmesinin ardından dosya İstanbul İstinaf Mahkemesi tarafından incelemeye alındı.

İstanbul İstinaf Mahkemesi'nin incelemesinin ardından, Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar bozuldu ve Murda'nın beraatine karar verildi.

Rapçinin avukatı açıklama yaparak "Bilindiği üzere müvekkilimiz Mehmet Önder Doğan (Murda), şarkı sözleri nedeniyle, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve 2022 yılında hapis cezası verilmişti. Bahse konu mahkumiyet kararıyla ilgili, tarafımızca üst mahkeme olan İstanbul İstinaf Mahkemesi’ne müracaat edilmiş, benzer içerikte Yargıtay ve istinaf kararları üst mahkemeye sunulmuştur.

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İstanbul İstinaf Mahkemesi, yaptığı inceleme neticesinde müvekkilimiz Mehmet Önder Doğan hakkında verilen mahkumiyet kararını kaldırmıştır. Yeni bir hüküm kuran İstinaf Mahkemesi ‘sanat eseri olan şarkı sözlerinden dolayı sanığın suç işleme kastının olmadığı’ gerekçesiyle müvekkilimiz hakkında beraat kararı vermiştir. Yerel mahkeme tarafından şarkı sözlerinden dolayı verilen hapis cezası müvekkilimizin hayranları tarafından üzüntüyle karşılanmıştı. Bugün itibarıyla bu karar kaldırılmıştı." dedi.

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