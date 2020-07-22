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Rashard Kelly, Gaziantep Basketbol'da

BASKETBOL HABERLERİ  | 22.07.2020 13:11 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Basketbol, son olarak Dolomiti Energia Trento takımında forma giyen ABD'li oyuncu Rashard Kelly ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Rashard Kelly, Gaziantep Basketbol'da

Gaziantep Basketbol, Rashard Kelly'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Takımımız Birleşik Amerikalı forvet Rashard Kelly (2.03, 1995) ile bir yıllık anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonu İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımında geçiren Kelly burada sezonu 10.6 sayı, 6.1 ribaund, 2.4 asist istatistikleriyle tamamlamıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve Rashard Kelly’e hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

(İHA)

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