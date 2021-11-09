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Rashford, kraliyet nişanına layık görüldü

09.11.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın golcü oyuncusu Marcus Rashford, yardıma muhtaç çocukların aç kalmaması için yürüttüğü kampanya ve verdiği mücadeleden dolayı İngiltere tarafından kraliyet nişanına layık görüldü.

Rashford, kraliyet nişanına layık görüldü
Marcus Rashford

Marcus Rashford

İNG İngiltere
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere, Manchester United golcüsü Marcus Rashford'a yardıma muhtaç çocuklar için verdiği mücadele nedeniyle kraliyet nişanı verecek.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, 24 yaşındaki futbolcunun geçen yaz yardıma muhtaç çocukların aç kalmaması için yürüttüğü kampanya ve sonrasında devletin pandemi döneminde ücretsiz okul yemeği politikasında değişime gitmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Rashford, bu sezon yaşadığı sakatlığa rağmen 6 maçta forma giyerken 3 gol attı. Geçen sezon ise 57 maçta forma giyen İngiliz futbolcu, 21 gol 15 asisttlik performansa imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Manchester United
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