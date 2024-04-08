Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi! Ertem Şener 'acil' reklama gitti

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar. Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

Fenerbahçe – Galatasaray Süper Kupa Finali'nin masaya yatırıldığı Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı dün gece Beyaz Futbol programında birbirine girdi.

Kütahyalı, Ahmet Çakar’ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aleyhine tweet attıktan sonra telefonla görüştüğünü, kahve içmek için davet ettiği iddia etti.

Bu sözlerin üzerine ikili arasında gerilim yükselince programın sunucusu Ertem Şener, “Acil bir reklama girelim” diyerek programı erken bitirdi.

İşte Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında yaşanan o tartışma:

Ahmet Çakar: Beni tatmin edecek, kamuoyunun tatmin bir açıklama gelmedi.

Rasim Ozan: Hocam da diyor ki devlet haklı, devlet komplo kurdu.

Ahmet Çakar: Ertem şunu bir sustur musun?

Rasim Ozan: Kimi susturuyorsun be? Ali Koç’a haksızlık edildi dedik ama bu da saçma sapan bir yere döndü ya… Ne oluyor ya, abartma!

Ahmet Çakar: Rasim ateşle oynuyorsun!

Rasim Ozan: Hocam Suudi Arabistan’da ateşle oynadın sonra seni kurtardık. Telefonlar geldi tweetlerin değişti. Yapma, yapma… Büyükekşi ile uzlaşmadın mı sen? Büyükekşi canımsın, Büyükekşi geri alıyorum… Gel kahve içelim demedin mi?

Ertem Şener: Kameralar bana dönsün, acil reklama girebilir miyiz?