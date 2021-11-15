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Rasim Ozan Kütahyalı: Galatasaray 7-0 Fenerbahçe

15.11.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, yine çok konuşulacak sözlere imza attı. Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı ile ilgili skor veren Kütahyalı sosyal medyada gündem oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı: Galatasaray 7-0 Fenerbahçe

Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapan Rasim Ozan Kütahyalı yine gündemi sallayacak sözler kullandı. Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili konuşan Kütahyalı sosyal medyada gündem oldu.

KADROYU VERDİ: 8 HÜCUMCU

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Galatasaray'ın derbiye çıkması gereken kadroyu paylaşan Kütahyalı tam 8 hücumcu oyuna sürdü. Marcao,Nelsson ve Muslera'nın defans için yeterli olduğunu söyleyen Kütahyalı tarihi fark atacaklarını ifade etti.

SKOR TAHMİNİ YAPTI: 7-0

Derbi için skor tahmininde bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, maçın 7-0 biteceğini öne sürdü. Maçta fark beklediğini söyleyen Kütahyalı, "Marcao,Nelsson ve Muslera defansı tutar. Geriye kalan herkes hücum etsin. Maçın skorunu söylüyorum 7-0 bitecek. 6-0'ın intikamını alın." dedi. Bu olay stüdyoda herkesi kahkahaya boğdu. Kısa süre içinde sosyal medyada yayılan bu olay gündem oldu.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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