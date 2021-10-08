MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan Alçı beni evden kovdu, annem ve babam araya girdi

Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan Alçı beni evden kovdu, annem ve babam araya girdi

08.10.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köşe yazarı ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medyada yaşanan bir tartışmanın ardından eşi Nagehan Alçı'nın kendisini evden kovduğunu açıkladı. Kütahyalı, "İzmir'e gittim. Vallah beni kovdu. Bizim İzmir'de Göztepe'de bir evimiz var. Gittim vatanım memleketime yerleştim. Daha sonra annem ve babam araya girdi" dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Tarafını Seç programına Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı katıldı.
Rasim Ozan Kütahyalı, "Nagehan Alçı, 'Ben bu noktada yanıldım' dediği için. Mesela daha önce birkaç konuda; şu konuda yanıldım' demişliği vardı. Mesela kızıyor musunuz, sen niye yanıldın diye?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Biz özgürlükçü bir aileyiz, bizde şu yok; ataerkil falan. Nagehan, çok özgür bir kadın. Ben özgür bir insanım tartışırız. Bir kere biz Twitter'da da kapıştık, birbirimize girdik vesayire"

"BENİ EVDEN KOVDU! 3 GÜN SONRA..."

Bunun üzerine Buket Aydın, "Mesela Twitter'da niye kapıştınız?" diye sordu.

nagehan1

Kütahyalı, "Benim tiyatro bulduğum birisi muhalif rolü oynayan birisi Nagehan'a saygısızlık yaptı. Benim de kocalığım tuttu. Biraz ataerkil olabilir. Ben de kızdım. Tamam, tiyatro oyna ama bunu bize yapma. Sonra evde kavga ettik. İzmir'e gittik. Beni evden kovdu. Üç gün orada kaldım. Döndüm. Annem babam araya girdi. Daha sonrasında özür diledim. Kendimi tutmam gerekirdi. Kontrolsüz bir davranıştı. Nagehan beni evden kovdu, doğrudur." dedi.

Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamalarına tepkiNagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamalarına tepki

3 gün sonra annesi ve babasının devreye girmesiyle ev döndüğünü anlatan Kütahyalı," Haklıydı ama. Sonra Cüneyt Özdemir'e çıktım. Canlı yayında arada özür diledim" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgü Namal hangi izlenme rekorları kıran diziden teklif aldı?Özgü Namal hangi izlenme rekorları kıran diziden teklif aldı?
PARTNER40 yıllık hata çay keyiflerini bile zehir etti! Ağaç yerine duvara bakıyorlar40 yıllık hata çay keyiflerini bile zehir etti! Ağaç yerine duvara bakıyorlar
7 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu?7 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu?
Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den aşı kararı: Aralarında Türkiye de var

İngiltere'den aşı kararı: Aralarında Türkiye de var

7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Kahraman: Anayasa açıklamalarım çarpıtıldı

Kahraman: Anayasa açıklamalarım çarpıtıldı

Ailesinin katledilişini görmüştü! Cani savunmasını böyle yaptı

Ailesinin katledilişini görmüştü! Cani savunmasını böyle yaptı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bülent Ersoy'u topa tuttu

Bülent Ersoy'u topa tuttu

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Stüdyoda olay anlar: Ayağını okşayarak...

Stüdyoda olay anlar: Ayağını okşayarak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.