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Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamalarına tepki

02.06.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın dün gece yaptığı paylaşımlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamalarına tepki

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, dün gece Habertürk ekranlarında Açık ve Net'te konuk olan eşi Nagehan Alçı'ya seslenerek Twitter üzerinden paylaşımda bulunmuştu.

Kütahyalı'nın programdaki tartışmaya gönderme yaprak yazdığı iddia edilen "Nagehan’cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar’ın, PKK’lıların ve FETÖ’cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol.. Nagehan’cım lütfen benim hatırım için hoşgörülü ol. Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP’ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var #AcikveNet" ifadeleri olay oldu.

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NAGEHAN ALÇI'DAN EŞİNE YANIT

Gazeteci Nagehan Alçı ise eşinin yapdığı paylaşıma tepki gösterek sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Alçı, "Rasim Ozan’ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum..." ifadelerini kullandı.

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Nagehan Alçı

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