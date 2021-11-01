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Rasim Ozan Kütahyalı olay sözler

01.11.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, yine skandal sözlere imza attı. Marcao olayında süreci yöneten Fatih Terim'i överken abartılı ifadeler kullandı, kendisine de bela okudu. Programın moderatörü, "Aman dikkat et" diye uyardı.

Rasim Ozan Kütahyalı olay sözler

Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapan Rasim Ozan Kütahyalı yine gündemi sallayacak sözler kullandı.

Marcao-Kerem olayında Brezilyalı futbolcunun gönderilmesi için yaptığı baskıdan dolayı pişman olduğunu ifade eden Kütahyalı, "Allah benim belamı versin" dedi.

"HER YERİNDEN ÖPÜYORUM"

Kütahyalı Fatih Terim hakkında da, "Süreci tecrübenle çok güzel yönettin hocam. Popülizme uydum. Allah benim belamı versin. Marcao, ligin en iyi stoperi. Şampiyon oluruz demiştim ama olamazmışız. Seni öpüyorum, alnından da, elinden de, her yerinden öpüyorum" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
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