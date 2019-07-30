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Rasim Ozan Kütahyalı polis eşliğinde mahkemeye getirildi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 30.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

Bir televizyon kanalında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davanın duruşmalarına katılmayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı, polis eşliğinde mahkemeye getirilerek, ifadesi alındı.

Rasim Ozan Kütahyalı polis eşliğinde mahkemeye getirildi

Bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında çıkarılan yakalama kararı gereği mahkemeye getirilen Rasim Ozan Kütahyalı, "Türkiye'de 'nefret suçu' sözünü popülerleştirmiş bir gazeteciyim, benim hakkımda olmadık bir yerden suçlama olduğu için çok tepkiliyim, bana her şey söylenebilir ama 'ırkçılık' suçlaması yapılamaz. Benim sözlerimde kasıt olmadığını her adaletli insan görecektir, benim ki sadece bir ekran kazasıdır." dedi.

"TÜM GELİRİMİ KAYBETTİM"

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade veren sanık Kütahyalı, “Programda bana bir şaka yapılmıştı. Hiçbir kastım yoktu. Ondan sonra da özür diledim. Kamuoyuna çok detaylı bir özür açıklaması yaptım. Bu sebeple 20 aydır ekranlardan uzağım. Çok ciddi bir sosyal ceza yaptırımı çekmiş durumdayım. Tüm gelirimi kaybettim. Aile durumum zora düştü. Çok üzüldüm” dedi.

"CİNAYETLE SUÇLANSAYDIM DAHA AZ ÜZÜLÜRDÜM"

İfadesini sürdüren sanık Kütahyalı, “Benim özellikle Bosna’ya ve Boşnaklara karşı özel bir sempatim var. Bu olaydan sonra özellikle kendime çok kızdığım için Boşnak vatandaşlarımızın yaşadığı Bayramyeri Mahallesi’ne gittim. Orada bana hiçbir tepki olmadığını gördüm, bilakis sevgisiyle karşılaştım. Eğer beni savcılık cinayetle suçlasaydı, daha az üzülürdüm. Benim için Bosna halkı çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

"SİYASİ DÜŞMANLIĞA BOŞNAKLARI KARIŞTIRMASINLAR"

Mahkemede, Sinan Engin’in tanık olarak dinlenmesini istediğini belirten sanık Kütahyalı, “Sayın mahkeme hakimi ısrarla dinlemek istemiyor. Hakim bey avukatıma, benim Rasim’e kafamda vereceğim ceza bellidir demiş. Bu durumun adaletsizliğini ifade etmek istiyorum. Siyasi sebeplerle bana düşmanlığı anladım ama lütfen bu işe Boşnak halkını karıştırmasınlar. Benim kötü niyetim olmadığını Boşnak kardeşlerim biliyorlar” şeklinde konuştu.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

“Beni yargılayan mahkeme hakimi ile ilgili CHP’nin Akçakoca Belediye başkan adayı olduğu yönünde internette çok sayıda haber var” diyen sanık Kütahyalı, “Bu iddiaları mahkeme hakimi tekzip etmemiştir. Bu haberler halen durmaktadır. Eğer hakimin bana karşı siyasi bir karşıtlığı varsa bunu siyasi yolla ifade etmelidir. Türk Adalet sistemimizi bu amaçla vasıta olarak kullanmamalıdır. Suçlamayı asla kabul etmiyorum” dedi.

"BENİM İÇİN ONUR MESELESİ"

Davaya ilişkin talepleri sorulan sanık Kütahyalı, “Öncelikle beraatimi talep ederim. Mahkemenin hakkımda mahkumiyet kurması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorum, bu benim için onur meselesidir” ifadelerini kullandı.

BERAAT TALEP ETTİ

Sanık Kütahyalı’nın ardından savunma yapan avukatı Esennur Ezgi, “Müvekkilimin suç kastı yoktur. Bu suç ekran kazasıdır, özür de dilenmiştir. Tanıklarımızın ısrarla dinlenmesini talep ediyoruz. Tanıklarımız dinlenmeden karar verilirse yargısız infaz olur. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, sanık Kütahyalı’nın savunmasının alınmış olması ve başka suçtan tutuklu veya hükümlü olmaması dolayısıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rasim Ozan Kütahyalı boşnaklar

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu fetöcü rasimi neden hapse atmıyorlar?
beter olun
sen herkes hakkında ileri geri artist artist saygısızca konuşurken adaletli mi davrandın da şimdi hakimi adaletsizlikle suçluyorsun. Etme kulum bulma zulüm.
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