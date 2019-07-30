Rasim Ozan Kütahyalı polis eşliğinde mahkemeye getirildi

Bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında çıkarılan yakalama kararı gereği mahkemeye getirilen Rasim Ozan Kütahyalı, "Türkiye'de 'nefret suçu' sözünü popülerleştirmiş bir gazeteciyim, benim hakkımda olmadık bir yerden suçlama olduğu için çok tepkiliyim, bana her şey söylenebilir ama 'ırkçılık' suçlaması yapılamaz. Benim sözlerimde kasıt olmadığını her adaletli insan görecektir, benim ki sadece bir ekran kazasıdır." dedi.

"TÜM GELİRİMİ KAYBETTİM"



İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade veren sanık Kütahyalı, “Programda bana bir şaka yapılmıştı. Hiçbir kastım yoktu. Ondan sonra da özür diledim. Kamuoyuna çok detaylı bir özür açıklaması yaptım. Bu sebeple 20 aydır ekranlardan uzağım. Çok ciddi bir sosyal ceza yaptırımı çekmiş durumdayım. Tüm gelirimi kaybettim. Aile durumum zora düştü. Çok üzüldüm” dedi.

"CİNAYETLE SUÇLANSAYDIM DAHA AZ ÜZÜLÜRDÜM"



İfadesini sürdüren sanık Kütahyalı, “Benim özellikle Bosna’ya ve Boşnaklara karşı özel bir sempatim var. Bu olaydan sonra özellikle kendime çok kızdığım için Boşnak vatandaşlarımızın yaşadığı Bayramyeri Mahallesi’ne gittim. Orada bana hiçbir tepki olmadığını gördüm, bilakis sevgisiyle karşılaştım. Eğer beni savcılık cinayetle suçlasaydı, daha az üzülürdüm. Benim için Bosna halkı çok önemlidir” ifadelerini kullandı.