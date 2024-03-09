Rasim Öztekin'i anma gecesinde gözler onu aradı ama o yoktu... Pelin Öztekin'in paylaşımı gündem oldu

Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 yılında kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybetti. Oyuncunun son olarak rol aldığı Seksenler dizisinin oyuncuları, Öztekin için 8 Mart'ta anma gecesi düzenledi.

Seksenler dizisinde Öztekin ile rol alan İlker Ayrık ve Özlem Türkad'ın sunuculuk yaptığı anma gecesinde usta oyuncunun 41 yıllık sanat hayatının anlatıldığı bir belgesel yayınlandı.

İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde yapılan gecenin tüm geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'na bağışlanırken Pelin Öztekin'in gecede olmaması dikkat çekti.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Babası gibi koyu bir Galatasaray taraftarı olan Öztekin, tören yerine Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına gitti. Stattan paylaşım yapan Pelin Öztekin "Olmayı sevdiğin yerdeyim Rasim'im" ifadelerini kullandı.

Oyuncu bir diğer paylaşımda ise babasıyla bir karesini yayınlayarak "Babiş diyemeden 'Peloş' diye seslenişi duyamadan geçen 3 yıl" dedi.







