Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...

Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirdiği haberinden sonra Rasim Öztekin'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin sağlık durumu ve son gelişmeler...

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

14 Ocak 1959 tarihinde dünyaya gelen Rasim Öztekin Türk sinema, tiyatro ve dizi projelerinde sayısız eserde rol almıştır. Kendisi gibi oyuncu Pelin Öztekin'in babası olan Öztekin İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu. Sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edinmiştir. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 senesinde Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. Öztekin, 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.

RASİM ÖZTEKİN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Sinemada ise GORA, Düğün Dernek, Pardon, Şans Kapıyı Kırınca, Kabadayı ve Tersine Dünya gibi yapımlarda yer aldı.