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'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Bursa'da bir kişi, 'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim, fakir öğrencilere laptop hediye ediyorum' diyerek ayakkabı tamircisinin parasını alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

50 yıldır Bursa'da ayakkabı imalatı yapan Hilmi Demirtaş (74), bir sabah dükkanına Kıbrıs'dan Bursa'ya geldiğini Uludağ Üniversitesinde ders vereceğini söyleyen Kıbrıs şivesiyle konuşan adamı 1 saat dinledi. Dükkana gelen dolandırıcı Kıbrıs'da Yakın Doğu Üniversitesinde Profösör olduğunu Bursa Uludağ Üniversitesine seminer vermek için geldiğini söyledi. Aynı zamanda ünlü bir bilgisayar markasında yönetici olduğunu fakir öğrencilere bilgisayar yardımı yardımı yaptığını söyledi. Bire bir Kıbrıs şivesi ve sorulan her soruya doğru cevap vermesiyle ayakkabı ustasının güvenini kazandı. Çevrenizde fakir öğrenci var mı diye sorun dolandırıcı var cevabını aldıktan sonra bu öğrencilere bilgisayar vereceğini ama bilgisayarın 225 liralık vergisinin alan öğrenci tarafından karşılanacağını söyledi. Ayakkabı ustası da bu adama güvenip 225 lirayı çıkartıp verdi. Dolandırıcının dükkandan ayrıldıktan sonra içine şüphe düşen usta hemen Kıbrıs'daki ve Bursa'daki üniversiteleri arayarak böyle birinin olup olmadığı sordu. Böyle kişinin olmadığını öğrenice dolandırıldığını anladı.

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Bu kişinin 50 yılıdır esnaflık yapan insan sarrafı beni dolandırdıysa bütün Bursa'yı dolandıracağını ifade eden Hilmi Demirtaş, "Sabah erkenden dükkanıma geldiğimde birinin olduğunu gördüm. Bana kendini tanıttı. Kıbrıs'dan geldiğini çizme almak isteğini söyledi. Yakın Doğu Üniversinde hoca olduğunu Bursa'ya seminer vermek için geldiğini söyledi. Aynı zamanda bir bilgisayar firmasında üst düzey konumda çalıştığını fakir öğrencilere bilgisayar dağıttıklarını söyledi. Dağıttığı bilgisayarlarda bandrol parasını aldıklarını söyledi. Sizde de fakir öğrenci varsa onada verebilirim diye söyledi. Bizde okuttuğumuz bir fakir çocuk olduğunu söyledik. Tamam hemen vereyim ama 171 lira bandrol parası var dedi. Sonra bitane de size vereyim dedi. Biz adama 225 lira parayı verdik. Adamdan hiç şüphelenmedik. Sorduğumuz tüm sorulara takılmadan cevap verdi. Şivesi Kıbrıs şivesiydi Rauf Denktaş, amcam olur dedi. Çokta benziyordu. Bu adam gittikten sonra şüplendik iki üniversiteyi de arayıp sorduk. Böyle birinin olmadığını öğrendik. Polisi arayarak şikayetçi oldum, ben yarım asırlık esnafım, beni dolandırıyorsa herkesi dolandırır" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
rauf denktaş bursa

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yazının içeriğini okuyunca nasıl dolandırıldığın anlaşılıyor zaten. Size de beleş vereyim bandrolu ödersiniz deyince atlamışsın hemen. Hep bundan kaybediyoruz ya zaten. Beleş olmaya görsün
@sefa_kuzu Bu ülke böyle batıyor işte. Beleş mezar vereyim desen ölür bu millet. o dolandırıcı gelse deseki öğrencilere vereceğiz ama bu kadar maiyeti var. vermezler o parayı.
bu adam 74 yaşında mı
iyi niyet suiatimal edilmiş bence ..insanlarin duygulariyla oynamak,allah nazarinda nasil af olunacak bilemem bire bir kul hakki bence
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