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Ravil Tagir, Cengiz Ünder'i örnek alıyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.10.2020 10:24 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Ravil Tagir, Ümit Milli Takım kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Tagir, "İş disiplini başta olmak üzere her şeyimi Altınordu'ya borçluyum. Şimdi Başakşehir'de başka bir macera başlıyor. İlk hedefim Başakşehir'de formayı alarak A Milli Takım'a yükselmek. Sonrasında da Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.

Ravil Tagir, Cengiz Ünder'i örnek alıyor

Başakşehir'in yeni transferinden flaş açıklamalar... Altınordu'nun kendisine çok şey kattığını dile getiren Tagir, "Bu transfer için çok çalıştım. Altınordu'da yıllarım geçti ve iyi bir eğitim aldım. Bu anlamda Altınordu çok farklı bir kulüp. İş disiplini başta olmak üzere her şeyimi Altınordu'ya borçluyum. Şimdi Başakşehir'de başka bir macera başlıyor. İlk hedefim Başakşehir'de formayı alarak A Milli Takım'a yükselmek. Sonrasında da Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum. Şu an milli takımda İngiltere karşısında en iyi performansımızı göstermek zorundayız. Herkes kendi geleceği ve kariyeri için bunu yapmalı" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİ MİLLİ TAKIMDA TEMSİL ETMEK AYRI BİR GURUR"

Ümit Milli Takım ile önemli maçlara çıktıklarını dile getiren 17 yaşındaki futbolcu, "Bu platform farklı. Herkesin izlediği, gördüğü, scoutlarını gönderdiği maçlar. Bu maçları izlediklerini ben de duyuyorum. Çok çalışarak en iyi konsantrasyonumuzla sahaya çıkmamız gerekiyor. Ülkemizi de temsil ediyoruz, bu da ayrı bir gurur kaynağı" şeklinde konuştu.

"LİGE İYİ BAŞLAYAMADIK AMA TOPARLANACAĞIZ"

Başakşehir forması altında başarılı olmak için çok çalışacağını dile getiren genç savunmacı, "Şampiyon bir takım, bu sezona iyi başlayamadık ama toparlayacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve Türkiye'yi temsil etmek gurur verici. Forma giymem de mutluluk verici olur. İnşallah forma giyebilir ve Avrupa'daki takımların dikkatini çekerek Avrupa'ya gidebilirim" ifadelerini kullandı.

"ALTINORDU'DA ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YÜ ÖRNEK ALIYORDUM"

A Milli Futbol Takımı'nda çok önemli oyuncuların olduğuna vurgu yapan Tagir, "Hedefim A Milli Takım ve stoperleri yakından takip ediyorum. Çağlar Söyüncü'nün Altınordu'dan çıktığı için gelişimini yakından gördüm. İzlediği yol çalışması ve disiplini çok güzel. Altınordu alt yapısında onu örnek alıyordum. O seviyeye geldiğimde ben de A Milli Takım'da oynayacağımı düşünüyorum, tabii bu çok çalışarak olacak" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİMİZİ FIFA OYNARKEN ALIYORDUM"

Turuncu lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini de değerlendiren Tagir, "Şampiyonlar Ligi gruplarındaki takımlar üst düzey ekipler. Onlara karşı oynamak mükemmel bir duygu olur. Rakiplerimiz FIFA oynarken aldığım takımlar. Onlara karşı forma giymek gurur verici olur" açıklamasında bulundu.

(DHA)

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