Ravil Tagir, Cengiz Ünder'i örnek alıyor

Başakşehir'in yeni transferinden flaş açıklamalar... Altınordu'nun kendisine çok şey kattığını dile getiren Tagir, "Bu transfer için çok çalıştım. Altınordu'da yıllarım geçti ve iyi bir eğitim aldım. Bu anlamda Altınordu çok farklı bir kulüp. İş disiplini başta olmak üzere her şeyimi Altınordu'ya borçluyum. Şimdi Başakşehir'de başka bir macera başlıyor. İlk hedefim Başakşehir'de formayı alarak A Milli Takım'a yükselmek. Sonrasında da Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum. Şu an milli takımda İngiltere karşısında en iyi performansımızı göstermek zorundayız. Herkes kendi geleceği ve kariyeri için bunu yapmalı" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİ MİLLİ TAKIMDA TEMSİL ETMEK AYRI BİR GURUR"

Ümit Milli Takım ile önemli maçlara çıktıklarını dile getiren 17 yaşındaki futbolcu, "Bu platform farklı. Herkesin izlediği, gördüğü, scoutlarını gönderdiği maçlar. Bu maçları izlediklerini ben de duyuyorum. Çok çalışarak en iyi konsantrasyonumuzla sahaya çıkmamız gerekiyor. Ülkemizi de temsil ediyoruz, bu da ayrı bir gurur kaynağı" şeklinde konuştu.