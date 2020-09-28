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Ravil Tagir kimdir, kaç yaşında, nereli? Başakşehir'in yeni transferi Ravil Tagir hangi mevkide oynuyor?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.09.2020 18:17 | Son Güncelleme

Başakşehir'in yeni transferi Ravil Tagir kimdir? Ravil Tagir kaç yaşında? Ravil Tagir nereli? Ravil Tagir hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Ravil Tagir kimdir, kaç yaşında, nereli? Başakşehir'in yeni transferi Ravil Tagir hangi mevkide oynuyor?

Medipol Başakşehir, Altınordu'nun 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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RAVİL TAGİR KİMDİR?

Ravil Tagir 6 Mayıs 203 Cambul/Kazakistan doğumlu. 2016 yılında Altınordu alt yapısında Türkiye'ye gelen Ravil 3 sezondur değişik alt yaş gruplarında forma giydi.

Altınordu alt yapısında U14, U5, U16 ve U17 formalarını terleten Ravil aynı zamanda şimdilik milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmış durumda.

Kazakistan asıllı futbolcu bugüne dek U15, U16, U17 ve U21 olmak üzere 19 kez Türkiye Milli Takım formalarını giydi. Stoper mevkisinde forma giyen genç oyuncu sol ayak.

Bu sezon TFF 1. Lig'de 15 maça çıkan 16 yaşındaki futbolcunun Altınordu ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Başakşehir Kulübü, genç oyuncuyu kadrosuna kattı.

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Altınordu'nun son pırlantası Ravil TagirAltınordu'nun son pırlantası Ravil Tagir
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