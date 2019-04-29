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Rayo Vallecano 1 - 0 Real Madrid (La Liga)

İSPANYA HABERLERİ  | 29.04.2019 09:06 | Son Güncelleme

La Liga'da 35. haftada Rayo Vallecano ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

Rayo Vallecano 1 - 0 Real Madrid (La Liga)

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, Rayo Vallecano'ya 1-0 yenildi.

Barcelona'nın şampiyonluğu garantilediği La Liga'nın 35. haftasında, puan tablosunun 3. basamağındaki Real Madrid, son sıradaki Rayo Vallecano'ya konuk oldu.

Ev sahibi ekip, Embarba'nın 23. dakikada penaltıdan attığı golle maçı 1-0 kazandı.

31 puana ulaşan Rayo Vallecano, 19. sıraya çıktı. Ligdeki 10. mağlubiyetini alan Real Madrid ise 65 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid rayo vallecano La Liga

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