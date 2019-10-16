Razer Blade 15 Gaming Laptop modelini duyurdu

Razer şimdi de dünyanın ilk optical klavyeye sahip olan Blade 15 Gaming Laptop modelini duyurdu. Peki, Razer Blade 15 özellikleri ile oyunculara neler sunuyor?

Laptopta Intel’in 6 çekirdekli 9. nesil i7-9750H işlemcisi yer alıyor. 16 GB DDR4 RAM ile gelen laptopta Nvidia’nın GeForce GTX 2070 ekran kartı bulunuyor. İsminden de anlaşılacağı gibi 15.6 inç büyüklüğünde 240 HZ tazeleme oranlı ekran ile gelen laptopta Thunderbolt 3 ve USB Type-C bağlantı noktaları yer alıyor.

2.400 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulan Razer’ın yeni oyuncu laptop modelindeki optical klavye normal klavyelere kıyasla bir tuşa çok daha hassas ve hızlı basıldığında algılamak için kızılötesi ışık kullanıyor. Bu sayede oyuncuların vermiş olduğu tepkiler mekanik klavyelere göre daha hızlı algılanıyor.

2020 yılında satışa sunulacak olan bu modellerin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Bakalım Razer bu modelleri yakın zaman içerisinde ülkemizde satışa sunmaya başlayacak mı?

2. el telefon alırken dikkat edilmesi gerekenler

