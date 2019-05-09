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Razer Chroma özelliği Vivaldi’de nasıl çalışıyor?

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TEKNOLOJİ  | 09.05.2019 08:56 | Son Güncelleme

Oyuncu ekipmanları üreten Razer, geçtiğimiz yıllarda Chroma adını verdiği özelliği kullanıma sunmuştu. Chroma destekli ürünlerini RGB ile ışıklandıran ve bu ışıkları yazılımlar ile çok güzel bir şekilde yönetme imkanı sunan firma, şimdi de internet tarayıcısına gözünü dikti.

Razer Chroma özelliği Vivaldi’de nasıl çalışıyor?

Firefox ekibinden ayrılanların oluşturduğu Vivaldi tarayıcısı, bugün aldığı 2.5 güncellemesi ile Chroma özelliğine kavuştu.
Chroma entegrasyonuyla; Vivaldi kullanıcıları artık ziyaret ettiğini web sitelerinin renklerini dinamik olarak senkronize eden aydınlatma efektleriyle Chroma özellikli firmanın cihazlarına yansıtabilecek. Windows, macOS ve Linux için çıkan Vivaldi 2.5 sürümünü buradan indirebilirsiniz.

vivaldi-2-5-released-as-world-s-first-web-browser-with-razer-chroma-integration-525938-2

Ancak şu an RGB renkleri değiştirme özelliği sadece Windows platformunda çalışıyor. Muhtemelen de sadece Windows’a özgü kalacak. Bu özelliği etkinleştirmek için Vivaldi>Ayarlar>Tema bölümününden yeni entegrasyonu etkinleştirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
chroma Razer

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