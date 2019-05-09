Razer Chroma özelliği Vivaldi’de nasıl çalışıyor?

Firefox ekibinden ayrılanların oluşturduğu Vivaldi tarayıcısı, bugün aldığı 2.5 güncellemesi ile Chroma özelliğine kavuştu.

Chroma entegrasyonuyla; Vivaldi kullanıcıları artık ziyaret ettiğini web sitelerinin renklerini dinamik olarak senkronize eden aydınlatma efektleriyle Chroma özellikli firmanın cihazlarına yansıtabilecek. Windows, macOS ve Linux için çıkan Vivaldi 2.5 sürümünü buradan indirebilirsiniz.

Ancak şu an RGB renkleri değiştirme özelliği sadece Windows platformunda çalışıyor. Muhtemelen de sadece Windows’a özgü kalacak. Bu özelliği etkinleştirmek için Vivaldi>Ayarlar>Tema bölümününden yeni entegrasyonu etkinleştirebilirsiniz.

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