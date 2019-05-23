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Razer, Rixty ve Game Sultan’ı satın alarak yeniden markalaştırdı.

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TEKNOLOJİ  | 23.05.2019 08:26 | Son Güncelleme

Bundan sonar Rixty ve Game Sultan servislerini kullanan oyuncular hesaplarını Razer Gold ‘a yükseltmesi gerekiyor. Bakiyelerini transfer eden oyuncular bu şekilde dünya çapındaki milyonlarca Razer Gold müşterisine halihazırda mevcut olan daha geniş avantajlardan yararlanabilecekler.

Razer, Rixty ve Game Sultan’ı satın alarak yeniden markalaştırdı.

Bu birleşim ile RazerGold, Rixty ve Game Sultan’ın faaliyet gösterdiği ABD, Kanada, Latin Amerika, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın diğer bölgelerinde hızlı yayılımına devam ediyor.

En geniş sana para sistemi

Oyuncular için dünyanın en büyük sanal kredi sistemi olan Razer Gold, oyuncuların birçok pazarda karşılaştıkları; ödemeler için kredi kartlarına sahip olmama veya oyunlarda birden fazla ve güvenli olmayan ödeme sistemi gibi sorunların üstesinden geliyor.

Tek bir RazerGold hesabıyla, oyuncular en yeni PC ve mobil oyun başlıklarından oluşan geniş kütüphanesinden kolayca Blizzard, Tencent, NetEase, Wargaming ve daha fazla yayıncının 2 binden fazla  oyun ve oyun içi ürününü satın alabilirler. RazerGold ödemeleri sunan popüler oyunlardan bazıları şunlardır: PUBG Mobile, Crossfire, World of Warcraft, DOTA 2 ve Fortnite.
Razer Gold, çevrimiçi web sitesinden marketlere kadar hediye kartları ile 1 milyondan fazla satış noktasından temin edilebilir.

Kendine has

Oyuncular, RazerGold’a özel benzersiz ve nadir oyun içi eşyalardan (silahlar, kostümler ve daha fazlası) veya oyun başlıklarında indirimlerden faydalanabiliyor.

RazerGold kullanıcıları aynı zamanda Razer Silver olarak bilinen sadakat ödülleri sisteminin avantajlarından da yararlanırlar. Oyuncular oyun ile ilgil satın alımlarda veya Razer ortaklarıyla başka faaliyetlerde bulunduklarında ödemeleri Razer Gold ile yaptıklarında Razer Silver kazanırlar. Razer Silver; indirimler, dijital ödüller veya Razer ürünleri gibi ödülleri almak için kullanılabilir.
Tüm bu ödüller üzerine RazerGold, kullanıcı güvenliği ve gizliliğine odaklanmasıyla gönül rahatlığı sunuyor. Tüm ödeme işlemleri ve kullanıcı verileri son derece güvenlidir ve kullanıcılar en son fintech teknolojilerine sahip anit-dolandırıcılık yazılımı ile korunmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Razer Rixty Game Sultan

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