SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. RB Leipzig'ten Galatasaray'a Saracchi teklifi

RB Leipzig'ten Galatasaray'a Saracchi teklifi

05.04.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Galatasaray kadrosuna katılan Marcelo Saracchi ile ilgili Alman ekibi Leipzig'den sarı-kırmızılı ekibe flaş bir teklif geldi

RB Leipzig'ten Galatasaray'a Saracchi teklifi

Galatasaray, kadrosuna katılan Marcelo Saracchi ile ilgili Alman ekibi RB Leipzig'den sarı-kırmızılı ekibe flaş bir teklif geldi.

Alman ekibi gelecek sezon kadroda düşünmediği Marcelo Saracchi için Galatasaray'a "Zorunlu satın alma bedeli ile 1 yıl daha sizde kalsın" teklifi yaptı.

Ancak Terim bir türlü istediği verimi alamadığı Saracchi'nin kalmasına çok sıcak bakmadığı ifade edildi. Galatasaray'ın sol bek için Leeds United ile sözleşmesinin sonuna gelen Alioski ile anlaştığı ifade ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi
Fatura Fatih Terim'e kesildiFatura Fatih Terim'e kesildi
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı

'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı

Canlı yayında 'bildiri' tartışması!

Canlı yayında 'bildiri' tartışması!

Sergen Yalçın'dan Halil Umut Meler'e olay sözler!

Sergen Yalçın'dan Halil Umut Meler'e olay sözler!

G.Saray'ın yıldızlarının üzerinde UEFA simgesi olmalı

G.Saray'ın yıldızlarının üzerinde UEFA simgesi olmalı

Belhanda'nın yeni takımı belli oluyor!

Belhanda'nın yeni takımı belli oluyor!

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Erman Toroğlu'nun sözleri gündem oldu!

Erman Toroğlu'nun sözleri gündem oldu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salih Uçan ile anlaşma resmen sağlandı!

Salih Uçan ile anlaşma resmen sağlandı!

Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 32 milyon euro...

Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 32 milyon euro...

Ünlü futbolcu kanlar içinde gözaltına alındı

Ünlü futbolcu kanlar içinde gözaltına alındı

Diğer Haberler

RB Leipzig'ten Galatasaray'a Saracchi teklifi

RB Leipzig'ten Galatasaray'a teklif

Kolombiya basını, faturayı Fatih Terim'e kesti

Fatura Fatih Terim'e kesildi

Ahmet Çakar: Galatasaray'ın yıldızlarının üzerinde UEFA simgesi olmalı

G.Saray'ın yıldızlarının üzerinde UEFA simgesi olmalı

Galatasaray sonrası Belhanda transferinde flaş gelişme! Olympiakos ile görüşüyor...

Belhanda'nın yeni takımı belli oluyor!

Fatih Terim'e ''İmparator'' sözleri ile destek

Fatih Terim'e ''İmparator'' sözleri ile destek

Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü

Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.