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RDR 2 sonunda PC için de geliyor!

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TEKNOLOJİ  | 02.09.2019 08:12 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir söylenti halinde olan Red Dead Redemption 2 PC sürümü gerçek mi oluyor? İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

RDR 2 sonunda PC için de geliyor!

Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, 26 Ekim 2018’de PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Genel beklenti oyunun PC sürümünün de çıkacağı yönündeydi. Rockstar’ın GTA 5’te PC platformunu es geçmemesi, bu iddiaları kuvvetlendiriyordu. Fakat oyunun çıkışının üzerinden 1.5 yıl geçmiş olmasına karşın hala somut bir adım atılmadı.

Geçtiğimiz günlerde Rockstar Games’in hem yapımcılığını, hem de yayıncılığını üstlendiği Bonaire Project isimli bir çalışma ortaya çıkmıştı. İlk etapta bu çalışmanın RDR 2 için geliştirilen bir ek paket olduğu iddia edilmişti. Fakat kendisini Rockstar Games’e yakın bir isim olarak lanse eden TezFunZ2 isimli Twitter kullanıcısı, bahse konu projenin Red Dead Redemption 2 PC sürümü olduğunu iddia etti.

TezFunz2’nin iddiasına göre RDR 2 PC sürümü 2020’nin başlarında raflardaki yerini almış olacak. Kesin olmamakla birlikte, RDR 2’yi PC’de görmek farklı bir deneyim olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
rdr 2 pc

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