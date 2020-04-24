Real Betis’in eski futbolcuları Antonio Amaya ve Xavi Torres'e şike cezası!

İspanya futbol tarihinde ilk kez şike suçlaması sebebiyle ceza verildi.
Ülkenin kuzeyindeki Navarra İl Mahkemesi, Osasuna Kulübünün 2013-2014 sezonunda ligde kalmak için son iki maçta şike yaptığı iddiasıyla yargılanan 11 sanıktan 9'una hapis ve para cezaları verdi.
Mahkeme, 2013-2014 sezonunun son maçlarında Real Valladolid'e karşı kazanıp son hafta Osasuna'ya yenilmek için üçüncü bir şahıstan rüşvet aldıkları suçlamasıyla Real Betis'li eski futbolcular Antonio Amaya ve Xavi Torres'e 1'er yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.
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