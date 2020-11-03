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Real Betis'li Joaquin: Ronald Koeman'ı malzemeci bile yapmam

İSPANYA HABERLERİ  | 03.11.2020 22:00 | Son Güncelleme

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman'ı eleştiren Real Betis'in yıldız futbolcusu Joaquin, Hollandalı çalıştırıcı ile ilgili, "Başkan olsaydım onu malzemeci bile yapmazdım" dedi.

Real Betis'li Joaquin: Ronald Koeman'ı malzemeci bile yapmam

İspanyol ekibi Real Betis'te forma giyen Joaquin, Valencia'da oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Ronald Koeman'ı eleştirdi.Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, 2007-2008 sezonunda kısa bir dönem Valencia'yı çalıştırmıştı. Hollandalı çalıştırıcının görevine altı ayda son verilmişti.O dönem hakkında konuşan Joaquin, "Kariyerimin iyi bir dönemi değildi. Kötü bir tecrübeydi. O günler hakkında konuşmak istemiyorum çünkü yaşadıklarım beni çok üzdü. Zor zamanlar geçirdim" dedi.

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"BARCELONA'NIN BAŞINA GEÇİNCE ŞAŞIRDIM"

Koeman'a ateş püsküren İspanyol futbolcu, "Barcelona gibi üst düzey bir takımın başına geçmesi beni şaşkınlığa uğrattı. Real Betis'in başkanı olsaydım onu malzemeci bile yapmazdım" diye konuştu.

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