Real Betis Quique Setien'in görevine son verdi

Real Betis Kulübü, La Liga'nın son haftasında Real Madrid'i deplasmanda 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından İspanyol teknik direktör Setien ile yolların ayrıldığını duyurdu.
La Liga'da bu sezon 14 galibiyet, 8 beraberlik, 16 mağlubiyetle 50 puan toplayan Real Betis, 10. sırada yer aldı. İspanya Kral Kupası yarı finalinde Valencia'ya elenen Real Betis, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ise Rennes'i geçememişti.
Setien, 2017'de göreve geldiği Real Betis'i ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne taşımıştı.
Abdülkadir ve Yusuf için transfer sözleri
''Beşiktaş için üçüncülük başarısızlık''
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Kadınlarda zafer Lyon'un
Şampiyon Saraybosna
İşte 1. Lig'deki play-off eşleşmeleri
Bundesliga'da şampiyon yine Bayern
UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura
Terim rekorunu geliştirme peşinde
Mustafa Cengiz'den şampiyonluk sözleri
Eljif Elmas'ı isteyen takımı açıkladı
Görevine son verildi!
Fenerbahçe gol kaçırmada ikinci sırada
Ozan Kabak'a Türk takım arkadaşı! Resmen açıklandı
Cengiz Ünder'de veda mesajı
Slaven Bilic için Celtic iddiası
Okuyucu Yorumları 0 yorum