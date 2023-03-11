Real Madrid ''acil'' koduyla toplandı! Barcelona için kritik saatler...

İspanyol basınında yer alan haberlerde, 1994-2018 yılları arasında Hakem Teknik Kurulunun başkan yardımcısı olarak görev yapan Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait olan DASNIL 95 SL adlı şirketin vergi durumuyla ilgili Maliye'nin başlattığı bir soruşturmaya savcılığın da dahil olduğu bildirildi. Söz konusu şirketin, 2016-2018 yılları arasında Barcelona Kulübünden toplamda 1,4 milyon avro ödeme aldığı ancak bunu belgeleyemediği iddia edildi.

REAL MADRID ACİL OLARAK TOPLANDI

Real Madrid'in internet sitesinde duyurduğu haberde Real Madrid'in yetkin isimleri "acil" koduyla toplandı. Başkan Florentino Perez ve yöneticiler, Barcelona'nın hakkındaki iddiayı değerlendirecek ve ona göre adım atacak.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 2016-2018 yılları arasında 1,4 milyon Euro ödediğinin ortaya çıkmasının ardından Katalan ekibi küme düşme ihtimaliyle karşı karşıya. İspanya Futbol Federasyonu, konuyla ilgili Katalan ekibiyle ilgili soruşturma başlattı.

