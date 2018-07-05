Real Madrid Alvaro Odriozola'yı kadrosuna kattı!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, sağ bek Alvaro Odriozola'yı renklerine bağladı.
Madrid temsilcisi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Real Sociedad forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
İspanyol futbolcunun bonservisi için Real Madrid'in 40 milyon avro ödeyeceği basına yansıdı.
Real Sociedad altyapısından yetişen Odriozola, geçen sezon lig ve Avrupa kulvarında 41 maça çıktı.
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