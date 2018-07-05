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Real Madrid Alvaro Odriozola'yı kadrosuna kattı!

İSPANYA HABERLERİ  | 05.07.2018 21:04 | Son Güncelleme

Real Madrid, transferde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. İspanyol devi, Real Sociedad'dan sağ bek Alvaro Odriozola'yı kadrosuna kattıklarını açıkladı. 22 yaşındaki futbolcuyu tranfer eden Real Madrid, Real Sociedad'a 40 milyon Euro ödeyecek.

Real Madrid Alvaro Odriozola'yı kadrosuna kattı!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, sağ bek Alvaro Odriozola'yı renklerine bağladı.

Madrid temsilcisi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Real Sociedad forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

İspanyol futbolcunun bonservisi için Real Madrid'in 40 milyon avro ödeyeceği basına yansıdı.

Real Sociedad altyapısından yetişen Odriozola, geçen sezon lig ve Avrupa kulvarında 41 maça çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid Alvaro Odriozola

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
edermi bilmem ama acayip paralar donuyo
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