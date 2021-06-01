Real Madrid, Ancelotti ile anlaştı

İspanyol devi Real Madrid, deneyimli teknik adam Zinedine Zidane'ın istifasının ardından gelecek sezon için Carlo Ancelotti ile 1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya vardı.

Real Madrid'de görev yaptığı iki senede UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Kral Kupası, UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Ancelotti, bu sezon Everton ile Premier Lig'i 10. sırada bitirdi.

2013-2015 sezonları arasında Real Madrid'de görev alan başarılı teknik direktör, 2011 yılında Ligue 1'de "yılın teknik direktörü" ödülünü kazanmıştı.



