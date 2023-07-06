Real Madrid, Arda'yı kadrosuna katar katmaz kiralayabilir! İspanyol basını, Leverkusen'e gideceğini yazıyor...

Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in bu sezon İspanyol devinde forma giymeyeceği iddia edildi.

GELİŞİMİ İÇİN KİRALANACAK

Arda Güler, Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen'e kiralanabilir. Önümüzdeki sezon Real Madrid'den ayrılması kesinleşen Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu getirmek isteyen yönetim bu sebeple Arda'yı Xabi'nin yanına gönderip gelişimini takip etmek istiyor.

ARDA SICAK BAKIYOR

Real Madrid'in alacağı her karara sıcak bakan Arda Güler'in Leverkusen'e gitme fikrini onayladığı ifade edildi.



