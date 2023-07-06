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  4. Real Madrid, Arda'yı kadrosuna katar katmaz kiralayabilir! İspanyol basını, Leverkusen'e gideceğini yazıyor...

Real Madrid, Arda'yı kadrosuna katar katmaz kiralayabilir! İspanyol basını, Leverkusen'e gideceğini yazıyor...

06.07.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına kiralanacağı iddia edildi.

Real Madrid, Arda'yı kadrosuna katar katmaz kiralayabilir! İspanyol basını, Leverkusen'e gideceğini yazıyor...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in bu sezon İspanyol devinde forma giymeyeceği iddia edildi.

GELİŞİMİ İÇİN KİRALANACAK

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Arda Güler, Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen'e kiralanabilir. Önümüzdeki sezon Real Madrid'den ayrılması kesinleşen Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu getirmek isteyen yönetim bu sebeple Arda'yı Xabi'nin yanına gönderip gelişimini takip etmek istiyor.

ARDA SICAK BAKIYOR

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Real Madrid'in alacağı her karara sıcak bakan Arda Güler'in Leverkusen'e gitme fikrini onayladığı ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler bayer leverkusen fenerbahçe real madrid sezon

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