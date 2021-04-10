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Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? La Lig'da El Clasico heyecanı

10.04.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga’da Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Futbol tarihinin en büyük mücadelelerinden olan Real Madrid ile Barcelona karşılaşması, tüm dünyada yakından takip edilecek.

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? La Lig'da El Clasico heyecanı

La Liga'da Barcelona ile Real Madrid’in karşılaşacağı El Clasico, bu akşam oynanacak. Alfredo di Stefano Stadı’nda oynanacak Real Madrid Barcelona maçı, saat 20:00’de başlayacak.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Alfredo di Stefano Stadı'nda Real Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak 30. hafta mücadelesi, bugün TSİ 22.00'de başlayacak. Real Madrid Barcelona maçı, D-Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lige iyi başlayamamalarına karşın sonradan elde edilen başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına giren Barcelona 65, Real Madrid ise 63 puanla lider Atletico Madrid’in (66 puan) arkasında yer alıyor.

GÖZLER MESSİ’DE

El Clasico'da Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, istatistikleriyle dikkat çekiyor. Real Madrid'e karşı 44 defa sahada yer alarak El Clasico'da en çok forma giyen Barcelonalı futbolcu unvanının sahibi 33 yaşındaki Messi, bu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez sarstı.

Bu gollerin 18'ini lig mücadelelerinde atan Messi, İspanya Süper Kupa'da 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez Real Madrid'e karşı gol sevinci yaşadı.

La Liga, dünyanın dört bir tarafından takip edilen El Clasico öncesi yayımladığı tanıtım videosunda, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, sıcak hava balonu üzerinde, tarihi Peribacaları manzarası eşliğinde, Barcelona ve Real Madrid bayraklarının dalgalandığı görüntülerle paylaşmıştı.

119 YILDIR DEVAM EDEN REKABET

Barcelona ile Real Madrid arasında ilk başta 1902’de oynanan maçla başlayan tarihî rekabette, ligde 181, tüm kulvarlarda ise 278 mücadele oynandı.

Lig maçlarının 72'sini Barcelona, 74'ünü Real Madrid kazanırken, 35 maçta eşitlik bozulmadı. Tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda da Real Madrid 101, Katalan temsilcisi 115 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 62 maç da beraberlikle sonuçlandı.


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