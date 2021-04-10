Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? La Lig'da El Clasico heyecanı

Bu gollerin 18'ini lig mücadelelerinde atan Messi, İspanya Süper Kupa'da 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez Real Madrid'e karşı gol sevinci yaşadı.

El Clasico'da Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, istatistikleriyle dikkat çekiyor. Real Madrid'e karşı 44 defa sahada yer alarak El Clasico'da en çok forma giyen Barcelonalı futbolcu unvanının sahibi 33 yaşındaki Messi, bu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez sarstı.

Lige iyi başlayamamalarına karşın sonradan elde edilen başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına giren Barcelona 65, Real Madrid ise 63 puanla lider Atletico Madrid’in (66 puan) arkasında yer alıyor.

La Liga'da Barcelona ile Real Madrid’in karşılaşacağı El Clasico, bu akşam oynanacak. Alfredo di Stefano Stadı’nda oynanacak Real Madrid Barcelona maçı, saat 20:00’de başlayacak.

La Liga, dünyanın dört bir tarafından takip edilen El Clasico öncesi yayımladığı tanıtım videosunda, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, sıcak hava balonu üzerinde, tarihi Peribacaları manzarası eşliğinde, Barcelona ve Real Madrid bayraklarının dalgalandığı görüntülerle paylaşmıştı.

119 YILDIR DEVAM EDEN REKABET

Barcelona ile Real Madrid arasında ilk başta 1902’de oynanan maçla başlayan tarihî rekabette, ligde 181, tüm kulvarlarda ise 278 mücadele oynandı.

Lig maçlarının 72'sini Barcelona, 74'ünü Real Madrid kazanırken, 35 maçta eşitlik bozulmadı. Tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda da Real Madrid 101, Katalan temsilcisi 115 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 62 maç da beraberlikle sonuçlandı.



