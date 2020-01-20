Real Madrid, Brezilyalı genç yıldız Reinier'i transfer etti

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Reinier Jesus Carvalho'yu renklerine bağladı. İspanyol ekibinin bu transfer için 35 Milyon Euro bir bedel ödemesi bekleniyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya ekibi Flamengo ile varılan anlaşma gereği Reinier ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Reinier'in, 23 Yaş Altı Brezilya Milli Takımı ile katıldığı Olimpiyat Ön Elemeleri Turnuvası'nın sona ermesinin ardından Real Madrid Castilla takımına dahil olacağı açıklandı.
İspanyol basını, Real Madrid'in Reinier'in transferinden dolayı Brezilya kulübüne 30 milyon avro ödediğini iddia etti.
Reinier'in ilk olarak Real Madrid'in B takımı olan ve 3. Lig'de mücadele eden Castilla takımında yer alacağı, dönem dönem A takımla da antrenmanlara çıkarak gelecek sezona hazırlanacağı kaydedildi.
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