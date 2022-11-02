Real Madrid Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Celtic maçı canlı yayın bilgileri!

Real Madrid Celtic maçı için heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak maçta kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Dünyanın en iyi kadın hakemi olarakbilinen Frappart, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez maç yönetecek. Peki, Real Madrid Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Real Madrid Celtic maçı canlı yayın bilgileri...

REAL MADRİD CELTİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Celtic maçı 2 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

Real Madrid Celtic maçı Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRİD CELTİC MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Celtic maçı TV 8,5 ve Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

Madrid ekibi grubun 5. maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği RB Leipzig'e 3-2 yenilmişti.

Celtic ise kendi sahasında konuk ettiği Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kalmıştı.

